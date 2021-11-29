يبدو أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم في طريقها لإنهاء أزمة سقف رواتب اللاعبين المحليين التي أثارت حالة من الجدل في الفترة الماضية.

الاحتراف تستعد لإصدار تعديلات:

وأكد برنامج “أكشن مع وليد”، أن لجنة الاحتراف ستصدر تعديلات بخصوص سقف رواتب اللاعبين السعوديين؛ على أن يكون بسقف مفتوح والعقود ستكون واضحة دون أي مبالغ خارجية.

وتجد الأندية صعوبة كبيرة في تجديد عقود اللاعبين السعوديين أو التعاقد معهم بعقود مميزة، بسبب تحديد سقف رواتبهم، الأمر الذي دفعهم للمطالبة برفع السقف، لسهولة استقدام النجوم المحليين.

رفع سقف الرواتب أسوة بالأجانب:

وطالب النقاد الرياضيون، لجنة الاحتراف خلال الفترة الماضية بضرورة رفع سقف رواتب المحليين، خاصة أن اللاعب السعودي يملك إمكانيات فنية مميزة، حتى في وجود الـ7 لاعبين الأجانب يفرض نفسه في حين أنه يتقاضى أقل من ربع راتبهم.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس نادي الفيصلي، فهد المدلج مؤخرًا بأن الأندية طالبت مع اتحاد كرة القدم برفع سقف رواتب اللاعبين السعوديين، وتم التشاور مع لجنة الاحتراف ومسؤولي الاتحاد من أجل تعديل اللوائح.

وأكد فهد المدلج أنه مع رفع سقف رواتب اللاعبين، لأن اللاعب الأجنبي راتبه دون سقف معين، واللاعب السعودي يقدم مستوى مميزًا، ولا يستطيع رئيس النادي زيادة الراتب دون تعديل اللائحة، وإلا سيتم محاسبته.

ولفت إلى أن بعض الأندية تضطر إلى التحايل على العقود، بطرق أخرى مثل شراء الحقوق الدعائية، أو الأشياء خارج العقد، ويطالب بها اللاعب ولا يحصل عليها وتحدث أزمات، لذلك رفع سقف الرواتب والمساواة بالأجانب الأفضل.

رحيل اللاعبين بسبب الرواتب:

وتتوقف عملية تجديد عقود بعض اللاعبين بسبب سقف الرواتب، الأمر الذي يسبب حالة من الغضب لدى الجماهير، ومنها نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سعود عبدالحميد الذي يرغب في الحصول على مبالغ كبيرة، فيما قدمت الإدارة الحد الأقصى له، لتشير أنباء إلى قرب رحيله.