أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، اليوم الأحد، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن المقترحات الواردة إليها بإجراء تعديلات على السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين.

الاحتراف تؤكد حرصها على لاستماع لآراء الأندية:

وأوضحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في تعميمها أنه لم يرد إليها ما يفيد اتفاق ممثلي أندية دوري المحترفين على المعايير التي تم تداولها خلال الاجتماع المنعقد يوم 25 يوليو الماضي.

وتابعت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين: “انطلاقًا من حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على التواصل مع الأندية وحرصًا منه على الاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم، فإن اللجنة وضعت 3 مقترحات أمام الأندية لمناقشتها وإبداء المرئيات بشأنها”.

وأفادت اللجنة في تعميمها بأنه سوف يتم عقد ورشة عمل مع أندية دوري المحترفين عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري لتداول ومناقشة المقترحات الثلاث، والاستماع إلى الأندية وأخذ مرئياتهم في هذا الصدد، قبل أن يتم رفع أحدها للمجلس من قبل لجنة الاحتراف لطلب المصادقة عليه.

المقترحات للسقف الأعلى لعقود اللاعبين:

وتتمثل المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كالتالي؛ المقترح الأول (للاعبي المنتخب)؛ زيادة مقدمات العقود للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات إلى 4 ملايين و500 ألف ريال واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة.

وجاء المقترح الثاني (للاعبي المنتخب) كالتالي؛ تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًا فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليوني ريال سنويًّا لمن بلغ 28 عامًا فأكثر، والمقترح الثالث (لجميع اللاعبين المحترفين السعوديين)؛ بإلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.