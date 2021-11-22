يبدو أن المدير الفني البرتغالي هيلدر كريستافو في الطريق للرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم خلال الفترة المقبلة.

كريستافو في طريقه للرحيل عن الحزم:

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم من تراجع النتائج مع كريستافو، حيث خسر بثلاثية دون رد ضد الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ما أثار غضب الجماهير.

وتلقى الفريق 4 هزائم متتالية بقيادة كريستافو، وفشل في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي منذ مباراته ضد الهلال في الجولة السابعة، ليكون الأضعف هجوميًّا برصيد 9 أهداف، بالتساوي مع الطائي.

ويتوقع أن تنتظر إدارة نادي الحزم مباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ13، وفي حالة الخسارة، قد تتخذ قرارًا بإقالته واستقدام مدرب آخر، خلال فترة التوقف بسبب المشاركة في كأس العرب.

الفريق في دوري محمد بن سلمان:

وقبل مباراة الباطن المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم المركز الـ15 وقبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الطائي متذيل الترتيب.