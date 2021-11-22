دعا رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان، يوم أمس الأحد، لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لدعم الانتقال بالسودان، وذلك بعد توقيع الاتفاق السياسي في السودان.

تحول تاريخي:

كما أكد البرهان خلال لقائه وزير خارجية الكونغو، ضرورة عودة السودان إلى الأسرة الإفريقية وإزالة اللبس حول ما جرى مؤخرًا، معتبرًا أن الاتفاق السياسي تحول تاريخي بعد خلل أصاب المسار الديمقراطي.

لاحقا، أفادت مصادر العربية والحدث ببدء الإفراج عن معتقلين سياسيين في السودان، وفق بنود الاتفاق السياسي.

وشهد القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، مراسم التوقيع على اتفاق سياسي بين رئيس الحكومة عبدالله حمدوك، وقائد الجيش ورئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحضور نائب رئيس المجلس حمدان دقلو، الملقب بحميدتي.

استكمال مؤسسات الحكم الانتقالي:

أتى ذلك، بعد أن تليت بنود الاتفاق، الذي نص على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلًا عن إلغاء قرار قائد الجيش إعفاء رئيس الحكومة.

كما نص على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.