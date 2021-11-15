طالب المدير التنفيذي بنادي الاتحاد، حامد البلوي، الجماهير بدعم نجم الفريق الأول لكرة القدم، فهد المولد، بعد تعرضه لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية.

البلوي يدعم فهد المولد:

ووجه حامد البلوي رسالة إلى مشجعي الاتحاد، وقال: “أتمنى من الجمهور الوقوف بجانب فهد المولد، كون النجوم إذا فقدت الثقة في نفسها تفقد الكثير من بريقها”.

وتابع البلوي خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”: “فهد المولد ضحى بالكثير من العروض من أجل الاتحاد في عز أزمة النادي الفنية حينذاك”.

وتعرض فهد المولد لانتقادات قوية خلال الفترة الماضية، نظرًا لتراجع مستواه سواء مع الاتحاد أو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وطالبت الجماهير بعدم الدفع به بشكل أساسي أو رحيله عن العميد.

الاتحاد في دوري محمد بن سلمان:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الطائي، يوم 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح في مواصلة نتائجه المميزة.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 23 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي الترتيب برصيد 7 نقاط.