حسمت منافسات الدور نصف النهائي لكرة القدم في بطولة اللجنة الوطنية للجان العمالية الرياضية والثقافية الأولى، خلال المواجهتين اللتين أقيمتا عصر أمس الثلاثاء على ملعب جامعة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالرياض.

نتائج البنك العربي

ففي المباراة الأولى، فاز فريق البنك العربي على نظيره ميدغليف بنتيجة (2-0)، بعد أن قدم الفريقان مستوى جيدًا، كما حصل لاعب البنك العربي إيهاب السيد على جائزة أفضل لاعب.

تأهل فريق جمعية إنسان

وفي اللقاء الثاني، طار فريق جمعية إنسان للمباراة النهائية التي ستقام يوم غدٍ الخميس، بعد أن فاز على نظيره فريق stc بنتيجة (3-1)، في مباراة حصد نجوميتها اللاعب ريان السهلي.

بطولة البلوت

من جهة أخرى، تواصلت منافسات بطولة البلوت التي شهدت استكمال مباريات التصفيات الأولية، حيث تأهل فريق شيفرون (سعود قحل وسعد الدوسري) وفريق سابتكو (محيا العرجاني ونايف القحطاني) من المجموعة الأولى.

كما تأهل فريق شركة أرامكو (د. فيحان العتيبي ومناور العنزي) وفريق stc (مشبب القحطاني وعبدالكريم العطوي) عن المجموعة الثالثة.

وتقام اليوم الأربعاء منافسات دور الـ8 والـ4 والمباراة النهائية، حيث سيحصل الفريق البطل على مبلغ 20 ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على مبلغ 10 آلاف ريال.