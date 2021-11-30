وجه نجم نادي الهلال السابق، طارق التايب، نصيحة إلى مدرب الزعيم، البرتغالي ليوناردو جارديم قبل بطولة كأس العالم للأندية 2021.

التايب ينصح جارديم:

وتحدث طارق التايب خلال تصريحاته لبرنامج “كورة”، عن قرعة كأس العالم للأندية 2021، قائلًا: “الهلال لديه لاعبين خبرة يستطيعون التعامل مع المباريات الكبيرة في مونديال الأندية”.

وعن كيفية تركيز الزعيم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التتويج الآسيوي والاستعداد لمونديال الأندية، قال التايب: “هنا يأتي دور المدرب في إعداد اللاعبين نفسيًّا، ويجب إعطاء فرصة للاعبين الشباب”.

الهلال في كأس العالم للأندية:

وأُقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2021، مساء الاثنين، وأسفرت عن مواجهة الزعيم للفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتشارك 3 فرق عربية في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخ البطولة، حيث تعود المرة الوحيدة إلى نسخة عام 2019، والتي شهدت تواجد كل من؛ الهلال بطل آسيا، الترجي التونسي بطل إفريقيا والسد القطري بطل الدوري في البلد المضيف.