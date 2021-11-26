أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن قواته نفذت (16) عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

ولفت التحالف إلى أن الاستهدافات دمرت ( 12) آلية عسكرية، وخسائر بشرية تجاوزت ( 90) عنصرًا إرهابيًا.