يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد الأكثر تسديدًا

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو الأكثر تسديدًا بعد مرور 10 جولات على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 99 تسديدة، بينهم 51 بين القائمين والعارضة.

ويُقدم العميد أداء هجوميًا مميزًا حتى الآن، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا، ليتصدر قائمة الأقوى هجوميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

العميد يستعد لمواجهة الفتح

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الفتح، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 20 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز الثامن برصيد 12 نقطة.