قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروي الأول في التعاون، منح لاعبيه راحة لمدة 5 أيام، وذلك خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

التعاون يحقق الفوز الثاني

وكان سكري القصيم نجح في تحقيق الفوز الثاني له في الدوري بالموسم الحالي، بعد الفوز على الاتفاق بثلاثية لهدف في الجولة الحادية عشرة من الدوري.

وافتتح اللاعب إياغو دوس سانتوس التسجيل سريعًا لسكري القصيم في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

ونجح التونسي نعيم سليتي في إحراز هدف التعادل لفارس الدهناء في الدقيقة الـ23.

ووسط محاولات من فريق الاتفاق لإحراز هدف التعادل الثاني، سجل اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا ثالث أهداف التعاون في الدقيقة الـ90.

جدير بالذكر أن المباراة شهدت طرد اللاعب ساندرو مانويل من صفوف سكري القصيم في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

ويتواجد الاتحاد في الصدارة برصيد 23 نقطة، يليه نادي ضمك في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 19 نقطة، والشباب رابعًا برصيد 18 نقطة، الرائد خامسًا برصيد 17 نقطة.

التعاون يبتعد عن مراكز الهبوط

وفي المركز السادس يتواجد النادي الأهلي برصيد 15 نقطة، الفيحاء في المركز السابع برصيد 14 نقطة، وهو نفس رصيد نادي الفيصلي صاحب المركز الثامن، أما النصر فمتواجد في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.

وبالمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الفتح برصيد 12 نقطة.

وفي المراكز من 11 إلى 13 تتواجد أندية الحزم والتعاون والاتفاق برصيد 10 نقاط لكل فريق.

أما نادي أبها فيتواجد في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط، والباطن في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد تسع نقاط، والطائي في المركز الـ16 والأخير برصيد سبع نقاط.