تمكن الفريق الكروي الأول بنادي التعاون من تحقيق ثاني فوز له في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي، بعد انتصاره على فريق الاتفاق بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري.

ملخص مباراة التعاون والاتفاق

وافتتح اللاعب إياغو دوس سانتوس التسجيل سريعًا لسكري القصيم في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول.

ونجح التونسي نعيم سليتي في إحراز هدف التعادل لفارس الدهناء في الدقيقة الـ23.

وعند حلول الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة، نجح اللاعب عبدالملك العيبري في إضافة ثاني الأهداف لـ سكري القصيم.

ووسط محاولات من فريق الاتفاق لإحراز هدف التعادل الثاني، سجل اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا ثالث أهداف التعاون في الدقيقة الـ90.

جدير بالذكر أن المباراة شهدت طرد اللاعب ساندرو مانويل من صفوف سكري القصيم في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول.

سكري القصيم يبتعد عن مراكز الهبوط

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 10 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.