وجه عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق عبدالكريم الجاسر رسالة إلى جماهير الزعيم؛ بسبب مباراة نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

رسالة الجاسر للجماهير:

وقال الجاسر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أتمنى من جميع الزعماء تجاهل كل أخبار بوهانغ قبل النهائي.. ألاحظ اهتمامًا زائدًا عن الحد بكل ما يتعلق بالفريق الخصم”.

وتابع رسالته إلى الهلاليين: “وهذا أراه أمرًا سلبيًّا فليس من مهام الجماهير معرفة نقاط القوة والضعف وأسلوب اللعب.. لأنه من مهام الجهاز الفني وهم درسوه ويعرفونه أما نشر أخباره وتكرارها إنما هو تضخيم سلبي!”.

الهلال يواجه بوهانغ في نهائي آسيا:

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري، يوم 23 نوفمبر المقبل، على درة الملاعب ضمن منافسات نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد كشف عن تكليف طاقم تحكيم إماراتي بقيادة محمد عبدالله حسن، لإدارة نهائي دوري أبطال آسيا 2021، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).