أكدت وزارة الصحة أهمية الجرعة التنشيطية بالنسبة لكبار السن؛ وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

كبار السن:

وقالت الصحة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن كبار السن من الفئات أصحاب الخطورة العالية للإصابة بعدوى كورونا، لذلك الجرعة التنشيطية ضرورية لتعزيز مناعتهم.

أهمية الجرعة التنشيطية:

وتابعت أن الجرعة التنشيطية مهمة لكبار السن لسببين هما: فرص تضرره بالإصابة أعلى، ونزول المناعة لديهم أعلى.

حجز موعد الجرعة التنشيطية:

وأتاحت وزارة الصحة حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

وأفادت الصحة أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.