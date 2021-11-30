تألق نجم منتخب تونس الأول لكرة القدم، سيف الدين الجزيري، بشكل لافت خلال مباراة موريتانيا اليوم، ليخطف الأنظار في أولى مباريات كأس العرب 2021.

الجزيري يؤكد أهمية الفوز بالمباراة الأولى:

ونجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في الفوز على موريتانيا بخماسية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، وسط تألق لافت من نجوم نسور قرطاج.

وعلق سيف الدين الجزيري على هدفه الرائع، قائلًا: “كنت أعلم أن فخر الدين بن يوسف سيضع الكرة في ذلك المكان، تابعت الكرة التي حاول الحارس إمساكها قبل أن تفلت منه، فلم يكن أمامي إلا وضعها بالكعب في الشباك”.

وعن نقاط قوة منتخب تونس، قال: “فريقنا يملك مجموعة قوية وعلاقة اللاعبين الجيدة هي سر هذا النجاح، الصغير يحترم الكبير والاحترام متبادل. الأجواء رائعة داخل الملعب ونتمنى أن تتواصل الأجواء بهذه طريقة بين اللاعبين وتدوم الأفراح في المنتخب التونسي”.

وتابع: “نحن هنا مركزين على كل المباريات، صحيح الانتصار مهم لكن لم نعمل أي شيء لحد الآن، ولا يزال أمامنا مشوار طويل. في مثل هذه البطولات الانتصار في المقابلة الأولى مهم جداً، وهذا ما حققناه، لكن لا تزال أمامنا مواجهتي سوريا والإمارات، وعلينا المواصلة بنفس النسخ فيما تبقى من البطولة”.

وواصل الجزيري تصريحاته عن المنافسين لمنتخب تونس في كأس العرب خلال تصريحاته لموقع “فيفا” الرسمي، قائلًا: “موريتانيا فريق جيد والآن سنركز على مباراة سوريا التي نطمح فيها لتحقيق الفوز”.

التتويج بلقب كأس العرب 2021:

وأبدى رغبته في تحقيق الكأس الغالية، وقال: “هدفنا في هذه البطولة هو التتويج باللقب، الشعب التونسي يحتاج إلى فرحة سنحاول أن نمنحهم إياها من خلال هذه البطولة”، مضيفًا: “نتمنى مواجهة الجزائر في المباراة النهائية”.

وبشأن الطريقة التي اتبعها لكي لا تتوقف مسيرته الكروية ويصل إلى القمة، علق الجزيري قائلًا: “لما تباشر العمل بجد وتضع في رأسك هدف تريد تحقيقه، لا يوجد شيء يمكنه إيقافك أو الوقوف في طريقك، بل تثابر وتعمل من أجل الوصول إلى القمة، رغم كل العراقيل التي تواجهها لكنك ستصل في الأخير”.

وتحدث عن الهدف الذي يصبوا إليه من الناحية الفردية في هذه البطولة، قائلًا: “أريد إنهاء البطولة على رأس الهدافين، لأنني سجلت ثنائية في أول لقاء وأطمح للأفضل في المباريات المقبلة”.