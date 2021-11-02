ظهر أحمد شراحيلي بمستوى مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي؛ ما دفع الجماهير للمطالبة بانضمامه إلى صفوف المنتخب السعودي.

قائمة المنتخب لمباراتي أستراليا وفيتنام:

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمباراتي أستراليا وفيتنام، وضمت 28 لاعبًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي في سيدني، يوم 11 نوفمبر الجاري، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

أحمد شراحيلي يغيب رغم التألق:

ويُعد أحمد شراحيلي واحدًا من أبرز المدافعين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث إنه الأكثر تشتيتًا للكرة، ما دفع الجماهير لدعمه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد عدم ضمه إلى قائمة الأخضر.

وعلق الإعلامي تركي الذيابي قائلًا: “أحمد شراحيلي هو المدافع الأول والأفضل وبالأرقام في دورينا.. بعض قناعات المدربين غريبة وعجيبة!.. الحين مادو والصحفي أفضل منه؟”.

وتابع تغريدته قائلًا: “عمومًا الله يوفق منتخبنا، ولا تحزن يا أحمد أنت نجم كبير والعين مفتحه عليك”، وقال فيصل: “السؤال للسيد رينارد.. لماذا متجاهل ضم أحمد شراحيلي رغم أنه أفضل من اللي تم اختيارهم بالدفاع؟”.

وكتب ياسر العطاوي: “هل تعلم أن مدافع الشباب أحمد شراحيلي: أكثر لاعب شتت كرات.. أكثر لاعب كسب كرات هوائية.. أكثر لاعب استرد الكرة. وحتى الآن يعد أبرز مدافع محلي في الدوري وتفوق على كثير من الأجانب؛ ولكن كل ذلك لا يشفع له لأن يكون بالمنتخب (مدري وش يحسون فيه).. عمومًا الله يوفق أخضرنا”.

وأضاف ماجد: “أفضال نادي الشباب كثيرة على كثير من اللاعبين لكن أحمد شراحيلي بذات نقله الشباب من الانتقادات والتجريح إلى الثناء والمدح من لاعب أقل من عادي إلا لاعب نجم يحسب له ألف حساب”.

وقال بندر: “شراحيلي في كُل مرة في الدوري يُثبت أنه الأفضل ويقدم مباريات ممتاز.. لاعب تطور كثيرًا من الموسم الماضي إلى الآن وهو أفضل مدافع سعودي- برأيي كان يستحق يكون متواجدًا هو أجدر من جميع المدافعين المتواجدين”.