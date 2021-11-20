أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يلتزم بصرف الضمان للفئات المُستحقة.

معرفة شروط الاستحقاق:

وأضافت الموارد البشرية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة شروط استحقاق المعاش بالتفصيل من خلال الرابط التالي: https://sbis.hrsd.gov.sa

طريقة احتساب المعاش:

كما نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب للمستفيد.

ونشرت الوزارة رابط التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي: https://sbis.hrsd.gov.sa

ونشرت الوزارة طريقة احتساب المعاش كالتالي:

يحدد المعاش للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة والدخل الشهري.

ومن ثم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري، وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية (باستثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة).

وبعد ذلك يقارن المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقًا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/ 02/ 1442هـ؛ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية:

وأضافت أنه تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتابعت الوزارة أن النظام الجديد يعمل أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

أهداف النظام المطور:

ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

وقد أجرت الوزارة التحديثات والتعديلات اللازمة على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تدعو المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي سيبدأ في استقبال الطلبات من اليوم السبت 20 نوفمبر 2021م، إذ إن المنصتين ستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية. كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور.