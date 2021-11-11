أعلنت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (المدرجة في السوق المالية السعودية بالرقم 4240)، اليوم عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية لمساهميها بتخفيض رأس المال بنسبة 46,2% إلى 1130,8 مليون ريال سعودي لإطفاء الخسائر المتراكمة بالكامل والبالغة 969,2 مليون ريال سعودي كما في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2022 المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

زيادة رأس المال

كما أوصى مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بنسبة 88,4%، وذلك بعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولية.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة 1,000 مليون ريال سعودي من الطرح من خلال إصدار 100 مليون سهم جديد، ليصبح إجمالي رأس مال الشركة 2،130.8 مليون ريال سعودي. وتعتزم الحكير استخدام الزيادة في رأس المال لتعزيز الوضع المالي والتشغيلي للشركة من خلال:

سداد جزء من الديون المستحقة مما سيؤدي إلى تقليل نسبة صافي الدين من الأرباح قبل المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء (net debt-to-EBITDA)،

تمويل التوسع الاستراتيجي للشركة ودراسة مشاريع جديدة مربحة في المملكة والأسواق الدولية الرئيسية،

تطوير البنية التحتية وتسريع التحول الرقمي للشركة لدعم التجارة الإلكترونية،

وتحسين التدفقات النقدية لتحقيق التوازن بين المتطلبات التشغيلية والعوائد طويلة الأجل.

أهمية طرح أسهم الحكير

وعن هذا الطرح، قال السيد مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة الحكير: “يمثل إصدار أسهم حقوق أولية خطوة استراتيجية هامة ومفصلية في رؤية تحول الحكير لتصبح الكيان التجاري الرائد المرتبط بتوفير أسلوب حياة عصري ونشط في المملكة العربية السعودية وأسواق النمو المختارة. سيتيح لنا هذا التمويل الجديد تسريع قدرتنا على تنفيذ إستراتيجيتنا للتميز التشغيلي وتطوير الموارد اللازمة لدعم نمو أعمال الشركة. ونحن على ثقة من أننا نسير على الطريق الصحيح لتوليد قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومستثمرينا وشركائنا التجاريين وأصحاب المصالح الآخرين. ”

يُذكر أن التوصية بتغيير رأس مال الشركة تخضع لموافقات الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العمومية غير العادية التي من المزمع عقدها في حينها.

وعُين كل من شركة الإنماء للاستثمار وشركة كريديت سويس العربية السعودية كمستشاريين ماليين لتخفيض رأس المال وزيادته لاحقًا، ولتقديم الطلبات الضرورية إلى السلطات الرقابية المعنية والحصول على الموافقات اللازمة. وعُينت أيضًا شركة الإنماء للاستثمار إدارة الاكتتاب والتعهد بتغطية الزيادة المقترحة لرأس المال.

إعادة هيكلة رأس المال

من جانبه، قال السيد أحمد البلبيسي، المدير المالي التنفيذي لشركة الحكير: “تمثل إعادة هيكلة رأس المال المقترحة استمرارًا لعملية التحول التي تشهدها الشركة، وجزءًا من استراتيجية التطوير التشغيلي التي تهدف إلى تحسين الميزانية العمومية عن طريق تخفيض مديونية الشركة بشكل تدريجي وتحسين تكلفة رأس المال. نحن واثقون من أن خططنا لتخصيص رأس المال ستساهم بتسريع النمو وتحسين قدرة الشركة على منح عوائد دائمة للمساهمين على المدى الطويل”.

قطاع التجزئة في المملكة

يواصل قطاع التجزئة في المملكة، لا سيما قطاع تجزئة السلع الكمالية، إظهار مؤشرات مواتية من المتوقع أن تدفع عجلة النمو على المدى المتوسط، ويتضمن هذا النمو إقبالًا متزايدًا على الأنشطة الاجتماعية والترفيهية حيث أصبحت ثقافة التسوق وتناول الطعام خارج المنزل جزءًا أساسيًا في نمط حياة السعوديين. كما يتلقى النمو دعمًا كبيرًا جراء ارتفاع معدلات تطوير المدن وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة والاستثمارات الهامة في قطاع التجزئة كجزء من رؤية السعودية 2030.