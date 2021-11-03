‏‎أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه؛ بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن تعريفات الأماكن العامة وضوابطها الصحية، فإنه يقصد بالأماكن المفتوحة تلك الأماكن غير المغطاة وغير المحاطة بحدود، مثل الحدائق العامة، وأرصفة المشاة (مسارات المشي)، التي تكون مفتوحة للجميع، دون اشتراطات أو ترتيبات دخول من جهة منظمة أو مشرفة، ولا يشمل ذلك الملاعب الرياضية، والفعاليات والمناسبات الكبيرة ونحوها، التي تكون مخصصة لاستضافة 500 شخص في الوقت ذاته فأكثر، بصرف النظر عن عدد الحضور الفعلي، حيث يجب الالتزام بارتداء الكمَّامة، أثناء الحضور في تلك الأماكن والمناسبات والفعاليات ونحوها.

ودعا المصدر جميع المواطنين والمقيمين الذين مضى ستة أشهر على اكتمال تلقيهم التحصين بجرعتيْن، إلى المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية (المُعَزِّزَة)، وذلك بهدف تعزيز مناعة المجتمع.

وأكد المصدر أن على جميع منظمي الأنشطة ضرورة التحقق عبر تطبيق “توكلنا”، من الحالة الصحية لمرتادي تلك الأنشطة.

وجدَّد التأكيد على استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، بما فيها لبس الكمَّامة، والتباعد في الأماكن التي لا يتم التحقق فيها من حالة التحصين؛ مثل المساجد، وأسواق النفع العام، مثل أسواق الخضراوات والمواشي، وأسواق السمك والمسالخ، وكذلك المحلات التجارية الصغيرة مثل الكهربائية ومحلات النجارة والسباكة وورش السيارات، والممرات والساحات المكشوفة للمجمعات التجارية، وما في حكمها.