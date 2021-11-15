يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، لتجاوز عقب فيتنام غدًا، والاقتراب من خطف بطاقة التأهل إلى مونديال 2022.

منتخب فيتنام يُعاني دفاعيًّا:

وتحدث الإعلامي راكان سامي عن المباراة المرتقبة قائلًا: “أكثر ما يخيفني في منتخب فيتنام هو لعبهم دون ضغوطات واعتمادهم على التكتل في الخلف واللعب على الارتداد وأخطاء الخصم والتسديد من خارج منطقة الجزاء”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج المنصة عبر إذاعة “ألف ألف”: “يجب أن يستغل لاعبو الأخضر سوء التغطية الدفاعية للاعبي فيتنام في التغطية العكسية بعمل الزيادة العددي في العرضيات والكرات الثابتة الجانبية أو ضربات الزاوية”.

واختتم راكان سامي تصريحاته قائلًا: “على لاعبي المنتخب السعودي أيضًا تفعيل حل التسديد من خارج المنطقة، وكنو قد يلعب هذا الدور تحديدًا، وعلى رينارد أن يستبدل فهد المولد بحسب ما تقتضيه مجريات المباراة”.

الأخضر جاهز للمباراة:

واختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، استعداداته لمباراة الغد، حيث أدى حصة تدريبية على “إستاد ماي دينه”، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تُقام مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد فيتنام، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.