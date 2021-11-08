يطمح نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، سالم الدوسري في الظهور بشكل مميز ضد أستراليا، وقيادة الأخضر لتحقيق نتيجة إيجابية.

الدوسري يسعى لهز شباك أستراليا مجددًا

ونجح سالم الدوسري في تسجيل هدفين من قبل في شباك منتخب أستراليا الأول لكرة القدم، الأول؛ في مباراة الإياب بمرحلة المجموعات في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2014.

وواصل سالم الدوسري تألقه مع الأخضر ضد أستراليا، وسجل هدفًا في شباكه بإياب التصفيات النهائية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، ويأمل في إحراز هدفه الثالث خلال المباراة المرتقبة.

الأخضر في تصفيات كأس العالم

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الأسترالي في سيدني، يوم 11 نوفمبر الجاري، على أن يواجه فيتنام، يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، يحتل الأخضر المركز الأول في المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.