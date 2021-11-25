ظهر ناصر الدوسري بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد بوهانغ ستيلرز، ليُنافس على الأفضل في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ناصر الدوسري يُنافس على الأفضل

وأشار حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن ناصر الدوسري يُنافس الكوري بوهانغ ستيلرز غو يونغ جون على أفضل لاعب في النهائي، وطلبت من الجماهير التصويت لاختيار الأفضل.

ولفت حساب البطولة الرسمي إلى أن الثنائي قدم أداءً رائعًا في المباراة النهائية، حيث قام ناصر الدوسري صاحب الـ22 عامًا، بـ12 التحامًا ناجحًا، وسجل هدفًا تاريخيًا بعد 16 ثانية فقط، وبلغت دقة تمريراته 77.8%.

على الجانب الآخر، أشار حساب دوري أبطال آسيا إلى أن غو يونغ جون صاحب الـ20 عامًا، ظهر بمستوى مميز مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، حيث صنع الكرة مرة، ووصلت دقة تمريراته إلى 85.7%.

الهلال بطل القارة

ونجح الزعيم في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد الفوز على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في منافسات دوري أبطال آسيا 2021، فيما حصد الزعيم على جائزة اللعب النظيف في البطولة.