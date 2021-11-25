يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد بشكل مميز على الصعيد الهجومي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد يتألق هجوميًا في الشوط الثاني

ويُعد الرائد أكثر فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي تسجيلًا للأهداف خلال أحداث الشوط الثاني، حيث نجح في إحراز 13 هدفًا، وذلك قبل مباراته ضد الشباب.

ويحل الفريق الريداوي ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عند الساعة 7:40 مساء اليوم الخميس، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد للظهور بشكل مميز خلال مباراة الشباب اليوم، وحصد الثلاث نقاط، فيما يأمل الشباب خطف الفوز والتقدم في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في انتزاع الصدارة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفريق الريداوي في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.