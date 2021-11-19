تترقب الجماهير مباراة النصر ضد الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أملًا في استعادة العالمي لنغمة الانتصارات.

الرائد ضيفًا على العالمي غدًا

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الرائد على ملعبه مرسول بارك في العاصمة الرياض، عند الساعة 7:40 مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة الغد، يحتل العالمي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الخامس بـ17 نقطة.

النصر يسعى لمواصلة تفوقه

ولعب النصر ضد الرائد 26 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كاسحًا للأصفر، حيث نجح في تحقيق الفوز 21 مرة، وخيم التعادل على نتيجة 4 مباريات، وخسر مرة واحدة فقط.

ويعود الفوز الوحيد الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد على العالمي إلى مباراتهما في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/ 2016، حينما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف.