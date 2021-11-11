سجل في ألمانيا عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 50 ألفاً و196 حالة إضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الخمسين ألفاً منذ بداية الوباء في ألمانيا، حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات.

235 وفاة:

وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وسجل المعهد الصحي الألماني، الأربعاء، نحو 40 ألف إصابة جديدة، فيما سجلت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات منذ بدء ظهور الوباء بواقع 1211 حالة وفاة خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو ربع مليون.

الرعب يجتاح أوروبا:

وعلى وقع هذه الأرقام والإحصائيات “المفزعة” في كل من روسيا وألمانيا، وهما من أكبر بلدان القارة الأوروبية، حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن وتيرة انتقال عدوى كورونا في أوروبا “مقلقة جدا” في الوقت الحالي، مما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل.

ويرجع خبراء صحيون الارتفاع الكبير في الإصابات والوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في العديد من بلدان القارة الأوروبية، إلى بطء عمليات التطعيم نسبيا، إذ تظهر الأرقام الرسمية أن 70 في المئة من السكان في ألمانيا مثلا تلقوا كامل جرعات اللقاح.

ويشيرون إلى أن معظم المرضى المصابين في وحدات العناية المركزة هم من غير الملقحين، فيما ترتفع أعدادهم بشكل مضطرد.