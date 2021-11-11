أشاد المنتمون للوسط الرياضي في المملكة، بنتيجة مباراة أستراليا ضد السعودية التي انتهت ظهر اليوم الخميس بالتعادل السلبي بين المنتخبين في الجولة الخامسة بتصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

الأخضر حافظ على الصدارة بعد لقاء أستراليا ضد السعودية

ونجح الأخضر في اقتناص نقطة ثمينة من الأراضي الأسترالية ساهمت في حفاظ أبناء المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على صدارة المجموعة الثانية بعد مرور 5 جولات من التصفيات.

البداية كانت مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة حيث غرد قائلًا: ” ما قصرتوا يا شباب، صدارتنا مستمرة وفالنا التوفيق في طريقنا للمونديال”.

نتيجة مُرضية في المرحلة الحالية

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: ” التحدي الأكبر كان أمام أستراليا ونقطة من أرضهم حصاد مُرضٍ للمرحلة الحالية، شكرًا لأبطال الأخضر، وشكرًا للجهاز الفني المتمكن، وشكرًا للكباتن حسين الصادق ومحمد أمين ومساعديهم، شكرًا لاتحاد كرة القدم المتميز في عمله ولراعي المرحلة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل”.

أما محمد الشلهوب نجم الهلال السابق فقال: ” الحمد لله على كل حال، ملعب صعب وأجواء صعبة، ومع ذلك الكلمة كانت للأخضر طوال الـ90 دقيقة، منتخب جميل ما قصرتوا وننتظر القادم”.

بينما قال سامي الجابر نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق: ” شخصية كبيرة ظهر بها منتخبنا اليوم وأداء رجولي من نجومنا وفي أجواء صعبة، كنا نستحق النقاط الثلاث ولكن معوضين خير إن شاء الله، أداء مشرف”.

وتحدث ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد مباراة أستراليا ضد السعودية قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “كفيتم ووفيتم رجال الأخضر، نقطة مهمة أمام منافس قوي خارج الأرض وبإذن الله القادم أفضل”.