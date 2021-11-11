أشاد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بأداء لاعبي الأخضر تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد في أول 5 جولات من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 في مرحلتها الأخيرة.

وتحدث المسحل بعد المباراة قائلًا: ” أنهينا الدور الأول بشكل ممتاز وعلينا استكمال المستويات الجيدة في المباريات القادمة”.

الأخضر في الصدارة

ويملك المنتخب السعودي 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية في تصفيات المونديال بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء واحد.

يذكر أن الأخضر سيواجه منتخب فيتنام في فيتنام ظهر يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات مونديال 2022.

المنتخب السعودي أهدر 3 فرص

وكانت مباراة المنتخب السعودي وأستراليا، شهدت إهدار لاعبي المنتخب 3 فرص محققة عبر كل من سلمان الفرج وصالح الشهري وسالم الدوسري في آخر 15 دقيقة من عمر الشوط الثاني.