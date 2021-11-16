أعرب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، خالد الزغيبي، عن استيائه من الأحداث التي شهدتها مباراة الهلال والفيصلي اليوم.

خالد الزغيبي – رئيس اتحاد كرة الطائرة السعودي: ما حدث بين لاعبي #الهلال و #الفيصلي أمر مرفوض وسيتم مناقشته من لجنة الانضباط وتصدر عقوبة فيه.. لا نريد تحميل الأمور أكثر مما تحتمل .. المباريات المفصلية يحدث فيها بعض الأحداث ولا نريد أن نكون قاسيين#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/uEXpJYzjet — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 15, 2021

الزغيبي ينتقد تصرفات لاعبي الهلال والفيصلي:

وعلق خالد الزغيبي على الاشتباكات التي وقعت في مباراة اليوم، قائلًا: “ما حدث بين لاعبي الهلال والفيصلي أمر مرفوض، وسيتم مناقشته من لجنة الانضباط وتصدر عقوبة فيه”.

وتابع رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، خلال تصريحاته خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن مع وليد”: “لا نريد تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.. المباريات المفصلية يحدث فيها بعض الأحداث ولا نريد أن نكون قاسيين”.

اشتباكات بعد فوز الفيصلي:

ولعب الهلال ضد الفيصلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، وانتهت بهزيمة الزعيم بثلاثة أشواط مقابل واحد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعقب انتهاء المباراة، قام لاعب عنابي سدير برفع علم فريقه على الشبكة، الأمر الذي أثار غضب لاعبي الزعيم والطاقم الفني، وأدى إلى حدوث اشتباكات بالأيدي بين الفريقين، وتطور الأمر حتى تدخل الأمن؛ وأنهاها.