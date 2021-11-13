جهزت السعودية ملفًا مميزًا، وذلك من أجل استضافة بطولة كأس أمم آسيا عام 2027 حيث وصل وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتفقد البنية التحتية في المملكة، في إطار جولات يقوم بها الوفد في كل الدول التي تقدمت بملف استضافة بطولة كأس آسيا.

السعودية واحدة من 5 دول

وتُعد المملكة واحدة من 5 دول تقدمت بطلب الاستضافة بجانب أوزبكستان وإيران والهند وقطر.

تفاصيل ملف الاستضافة

وتعمل المملكة حاليًا على تطوير 6 ملاعب وهي ” ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الملك فهد الدولي، ملعب الأمير سعود بن جلوي، ملعب الأمير محمد بن فهد، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ملعب الأمير عبدالله الفيصل”.

يذكر أن إبراهيم القاسم الأمين العام لاتحاد القدم السعودي أكد أن الاتحاد الآسيوي سوف يعلن عن البلد المُضيف لبطولة أمم آسيا 2027 خلال الرابع الأول من عام 2022.

كما تخطط السعودية لتوسعة الحضور الجماهيري في ملعب الملك فهد الدولي من 58 ألفاً إلى 80 ألف متفرج.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة قال حول ملف المملكة لاستضافة أمم آسيا 2027: “”الدعم الكبير الذي نحظى به من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله-، يحفزنا لبذل قصارى جهدنا لتقديم حدث استثنائي في تاريخ كرة القدم الآسيوية.”

أما ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم فقال: “استضافة كأس آسيا أمرًا هامًا، لمنح الفرصة بشكل أكبر للأسرة الآسيوية للوقوف على التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في الآونة الأخيرة في كل المجالات، وأنها أصبحت عاصمة لمختلف الرياضات.”

يذكر أن السعودية بصدد إنشاء 3 ملاعب جديدة في الدمام والرياض والقدية بجانب إنشاء مجموعة من ملاعب التدريب في مختلف الملاعب.