كشف مساعد وزير الرياضة، رجاء الله السلمي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن سقوط إحدى مظلات ملعب الأمير عبدالله الفيصل، مساء اليوم الأحد.

السلمي ينفي الأنباء المتداولة:

وقال رجاء الله السلمي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل: “لا صحة لما يتم تداوله حول ملعب الأمير عبدالله الفيصل، وقد أقيمت فيه قبل قليل مباراة ودية بين فريقي الأهلي السعودي والكويت الكويتي”.

وتداول رواد “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية صورة لسقوط إحدى المظلات في الملعب، وأكدوا أنها من مباراة الأهلي والكويت الكويتي الودية.

الأهلي يخسر ودية الكويت:

ولعب الأهلي ضد الكويت الكويتي الودية، مساء اليوم الأحد، وانتهت المباراة بهزيمة الراقي بهدفين دون رد، وذلك في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري بعد فترة التوقف الدولي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يقع أبها في المركز الـ14 برصيد 10 نقاط.