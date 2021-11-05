حسم الفريق الكروي الأول بنادي الشباب ديربي الرياض أمام النصر بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فيديو للهدف الأول لفريق #الشباب سجله اللاعب هتان باهبري في الدقيقة 23"#الشباب_النصر #قنوات_SSC pic.twitter.com/IRCJ17cNuj

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 5, 2021

ملخص مباراة الشباب ضد النصر:

وكان الشوط الأول انتهى بتفوق الليث على النصر بهدف دون مقابل سجله اللاعب هتان باهبري في الدقيقة الـ23 من عمر الشوط الأول.

الليث يحافظ على تقدمه:

وفي الشوط الثاني، حاول النصر العودة في المباراة وذلك سعيًا لإحراز هدف التعادل في شباك فواز القرني ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد في المباراة لينتهي اللقاء بفوز مهم لليث رفع رصيده به إلى 21 نقطة في المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد النصر عند 13 نقطة في المركز التاسع.