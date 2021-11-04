يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة التألق هجوميًا خلال مباراته المقبلة ضد النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الشباب يسعى لمواصلة التسجيل

ويُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أداء هجوميًا مميزًا هذا الموسم، حيث يحتل صدارة قائمة الأقوى هجوميًا بعد مرور 10 جولات برصيد 19 هدفًا، بالتساوي مع الاتحاد.

ونجح الليوث في تسجيل هدفين على الأقل في آخر 5 مباريات خاضها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لمواصلة هز الشباك ومعادلة رقمه في عام 2012.

وتعود المرة الأخيرة التي نجح فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التسجيل بـ6 مباريات بشكل متتالٍ في الدوري السعودي للمحترفين إلى عام 2012، وكانت المباراة السادسة أمام النصر أيضًا في شهر مارس.

النصر ضيفًا على الليوث

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره النصر، مساء يوم غد الجمعة، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 18 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المركز السابع برصيد 13 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.