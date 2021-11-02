أعلن نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي اعتزاله الحديث عن العالمي خلال الفترة المقبلة، بعد الجدل الذي أُثير مؤخرًا.

المريسل يثير الجدل بشأن الهريفي

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل قد أكد عبر إحدى مساحات “تويتر”، أن فهد الهريفي قام بمحادثات هاتفية مع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالفتاح عسيري والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وأبدى الهريفي استياءه الشديد من تصريحات المريسل، ورد في مساحة أخرى عبر “تويتر”، مؤكدًا وصول العديد من الرسائل إليه؛ للاستفسار بشأن هذا الكلام، وقال: “حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأقسم أن هذا الكلام غير صحيح.

فهد الهريفي يعلن الاعتزال

وتحدث فهد الهريفي في مساحة عبر “تويتر”، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أنها الأخيرة له للحديث عن النصر، من أجل توضيح الحقيقة كاملة، قبل أن يُعلن اعتزال الرياضة والحديث عن العالمي بشكل نهائي.

وكشف النجم النصراوي السابق عن الاعتزال الرياضي وتشجيع نادي النصر والابتعاد عن التحليل الفني عبر الهريفي مع متعب، لتنقسم الجماهير بين مؤيد ومعارض لهذا القرار.