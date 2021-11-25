أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة الرائد متفوقًا بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽

د20' الهدف الأول لـ الشباب عن طريق متعب الحربي

الشباب 1 × 0 الرائد #الشباب_الرائد#قنوات_SSC pic.twitter.com/WAeUxx0fk9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 25, 2021

الشباب يتقدم بهدف مهم

ونجح لاعب الليث متعب الحربي في إحراز الهدف الوحيد لفريقه في الشوط الأول بالدقيقة الـ20.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

الليث في المركز الثالث

ويحتل الشباب حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتواجد نادي الرائد في المركز الخامس.