أكد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر، أن هناك 3 فئات من المرضى يشعرون بالبرد أكثر من غيرهم.

الفئات الأكثر شعورًا بالبرد

وقال النمر إن هناك 3 فئات هم

مرضى فقر الدم.

مرضى ضعف الغدة الدرقية.

من يعانون القلق.

نصائح للحد من فقر الدم

وفي وقت سابق نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي أفراد المجتمع الاهتمام بالتغذية الصحية التي تقي الفرد من الأمراض وخصوصًا فقر الدم.

وأوضحت في تصريحات لـ” المواطن“، أن هناك العديد من الأطعمة الصحية التي يجب الحرص على تناولها مثل الأوراق الخضراء ومنها السبانخ لاحتوائها على نسبة جيدة من الحديد، والعسل الأسود لاحتوائه على حمض الفوليك والذي بدوره يقوم بإنتاج الهيموغلوبين في الجسم كما يعتبر الشمندر أو الذي يُعرف في مجتمعنا باسم (البنجر) من الأغذية المفيدة؛ إذ يعتبر من المصادر المهمة لحمض الفوليك، وهو من العناصر الغذائية الأساسية التي تقلل خطر الإصابة بالأمراض، وهناك الرمان الذي يحتوي على نسبة من الحديد والبوتاسيوم المهمان لصحة القلب، وفيتامين k الضروري لتجلط الدم، والعديد من المعادن الأخرى مثل الكالسيوم والنحاس والمنغنيز.

تناول العصائر الطازجة

وتابعت قائلة، للأسف قد لا يهتم الفرد بتناول هذه الأطعمة بشكل مباشر من طعامه اليومي، ولكن من الممكن تناولها على هيئة العصير إذ انتشرت محلات العصائر الطازجة في كل الأحياء بشكل لافت للنظر، وجميعها اتجهت نحو العصائر الطبية سواء لأفراد المجتمع أو المصابين بداء السكري، وجميع محلات العصائر حرصت على توفير جميع أنواع الفواكه والخضار.