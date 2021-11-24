نال الهلال إشادة وسائل الإعلام العالمية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2021، وانفراده بصدارة أكثر الأندية تحقيقًا للبطولة.

الزعيم بطلًا للقارة

ولعب الهلال ضد بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مساء أمس الثلاثاء، على إستاد الملك فهد الدولي في الرياض “درة الملاعب”، وانتهت بفوز الزعيم بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وحصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سالم الدوسري على جائزة أفضل لاعب في منافسات دوري أبطال آسيا 2021، فيما حصد الزعيم على جائزة اللعب النظيف في البطولة.

إشادة عالمية بزعيم آسيا

وأشادت وسائل الإعلام العالمية بالزعيم، ولفت موقع SPORTS MAX، إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تألق في النهائي القاري وحقق رقمًا آسيويًا قياسيًا جديدًا، بالانفراد بلقب أكثر فريق تتويجًا بدوري أبطال آسيا.

وذكرت شبكة ESPN العالمية: “الهلال يصنع التاريخ كأول بطل لآسيا أربع مرات، بعد عام من حسرة فيروس كورونا العام الماضي، ليصبح أول بطل آسيوي في تاريخ كرة القدم يحمل اللقب أربع مرات”.

وأبرزت شبكة CNN تغطية تفصيلية للمباراة، وقالت: “الهلال يفوز باللقب للمرة الرابعة، ليوناردو جارديم بطلاً لدوري الأبطال، بفوز فريقه على بوهانغ الكوري الجنوبي، في المباراة النهائية”.