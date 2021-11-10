كشف الكاتب أحمد العرفج عن توقعاته لـ نتيجة مباراة السعودية وأستراليا، التي تُقام ظهر غد الخميس، في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

العرفج يكشف توقعه

وقال العرفج متحدثًا لـ برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية : “هناك أمطار في أستراليا، أتوقعها فوز الأخضر بفارق هدف أو وجود تعادل بين الفريقين”.

وستنطلق المباراة بين الأخضر وأستراليا على ملعب “ويسترن سيدني” بمدينة سيدني الأسترالية في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرًا بتوقيت المملكة.

منتخب السعودية في الصدارة:

ويتواجد المنتخب السعودي في صدارة مجموعته بتصفيات آسيا المؤهلة لـ مونديال 2022 برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، أما المنتخب الأسترالي فمتواجد بالمركز الثاني برصيد تسع نقاط من 3 انتصارات وهزيمة واحدة.

وإذا نجح المنتخب السعودي غدًا في الفوز على أستراليا في أراضيها، فسيكون حقق إنجازًا مميزًا وحقق ما لم يستطع منتخب الأرجنتين بقيادة أسطورته الراحل آنذاك دييغو أرماندو مارادونا تحقيقه في تصفيات كأس العالم 1994 بـ أمريكا، حيث تفادت أستراليا الخسارة من الأرجنتين في أراضيها وذلك خلال ملحق مونديال 1994.