أكد مركز بلاغات العنف الأسري “1919”، أن نظام الحماية يهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية.
وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن تحقيق هذه الأهداف يأتي ضمن حملة “من أجلها” كالتالي:
أهداف نظام الحماية
1- ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه
2- الدعم وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة
3- إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء
4- نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليها
5- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن بيئة مناسبة لحدوث إيذاء
6- اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في الإيذاء
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