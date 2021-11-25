أكد مركز بلاغات العنف الأسري “1919”، أن نظام الحماية يهدف إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية.

وأوضح المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أن تحقيق هذه الأهداف يأتي ضمن حملة “من أجلها” كالتالي:

أهداف نظام الحماية

1- ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه

2- الدعم وتوفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة

3- إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء

4- نشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليها

5- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن بيئة مناسبة لحدوث إيذاء

6- اتخاذ الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في الإيذاء