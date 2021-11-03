أعلنت السلطات الإثيوبية حالة الطوارئ، اليوم الثلاثاء، بعدما قالت قوات متمردة من إقليم تيغراي الشمالي: إنها حققت مكاسب على الأرض جنوبًا، في مطلع هذا الأسبوع، وهددت بالزحف إلى العاصمة.

حمل السلاح:

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من حث رئيس الوزراء أبي أحمد، المواطنين على حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي”.

وطلبت السلطات في أديس أبابا من السكان تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات، في إطار التحسب لتقدم قوات “تيغراي”.

انطلاق الصراع:

واندلع الصراع في ليل الثالث من نوفمبر 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير “تيغراي”، تضم بعض الجنود، على قواعد عسكرية في إقليم تيغراي الشمالي. وردًّا على ذلك أرسل رئيس الوزراء، أبي أحمد، مزيدًا من القوات إلى المنطقة.

وهيمنت “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما شغل أبي أحمد المنصب في عام 2018 بعد احتجاجات مناوئة للحكومة استمرت سنوات.