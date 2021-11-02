أبدى الإعلامي الرياضي وليد الفراج، استياءه من الأنباء التي تداولت مؤخرًا بشأن إيقاف حكم مباراة الأهلي ضد الهلال الماضية، محمد الهويش.

الفراج يعلق على أنباء إيقاف الهويش:

وعلق وليد الفراج قائلًا: “ليس دفاعًا عن أحد لكن إشاعة إيقاف الحكم محمد الهويش بعد مباراة الأهلي مع الهلال غير منطقية، بينما لجنة الحكام أيدت كافة قراراته في اجتماعها الأخير”.

وتابع الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “ليس من اللائق ترويج معلومات كاذبة على الجمهور من أجل دعم وجهة نظرك.. علينا جميعًا حماية المعلومات الإعلامية من التزوير”.

وأكدت تقارير صحافية، أن لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت إيقاف الحكم محمد الهويش لمدة جولة واحدة “الجولة الـ11″، بسبب عودته إلى تقنية الـVAR في إحدى الحالات ثم التراجع عن القرار الذي اتخذه.

وأشارت التقارير إلى أن هذا الإجراء استنادًا إلى توجه لجنة الحكام الجديد بمعاقبة الحكم الذي يتخذ قرارًا ثم يتراجع عنه بعد العودة لـVAR نتيجة اكتشاف الخطأ، وذلك من أجل دفع الحكام لعدم الاعتماد بشكل كلي على هذه التقنية.

الأهلي والهلال يتعادلان:

ولعب الأهلي والهلال على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.