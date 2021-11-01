علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج، على تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، موجهًا نصيحة إلى جماهير العالمي بعدم التركيز مع الهلال.

الفراج ينصح النصراويين:

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد: “يبدو أن النصر لم يتجاوز صدمة الخروج الآسيوي بعد.. الفريق النصف ملياري كان يطمح بالآسيوية”.

ووجه وليد الفراج نصيحة إلى جماهير العالمي، وقال: “ليس بقلبي شماتة لكن يجب على النصراويين التركيز على النصر فقط وانسوا الهلال والطقطقة”.

وفي السياق ذاته، تحدث عن أزمة التصريحات الإعلامية التي حدثت بعد مباراة النصر والفيحاء، قائلًا: “اللي ترجم لتاليسكا تصريح عبدالفتاح عسيري ليس بنصراوي”.

جدل بشأن التصريحات والنصر يفتح تحقيقًا:

وكان عبدالفتاح عسيري قد أكد وجود أفضلية لدى المدربين في الأندية السعودية بالاعتماد على اللاعب الأجنبي حتى وإن كان الأجنبي في أسوأ حالاته الفنية، ورد تاليسكا عبر حسابه على “تويتر” قبل أن يحذف التغريدة.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًّا، أكد من خلاله فتح تحقيق في واقعة تصريحات ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، البرازيلي أندرسون تاليسكا وعبدالفتاح عسيري، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).