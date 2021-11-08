لم تظهر الفرق الصاعدة إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالمستوى المتوقع هذا الموسم، باستثناء الفيحاء الذي يُقدم أداء جيدًا.

الفيحاء يُطمئن جماهيره:

يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء أبرز الصاعدين هذا الموسم، حيث نجحت الإدارة في تدعيم صفوفه بصفقات مميزة، بجانب استقدام المدير الفني الصربي فوك رازوفيتش، ليخطف الأنظار خاصة في الجولات الأولى.

ونجح الفيحاء في تصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تحقيقه نتائج مميزة أول 3 جولات، حيث تمكن من الفوز على الاتحاد والأهلي والتعادل ضد النصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة من 10 مباريات، حيث نجح في تحقيق الفوز 5 مرات، وتعادل مرتين وخسر 3 مرات.

الطائي والحزم يُعانيان:

على الجانب الآخر، جاء أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي مخيبًا للآمال، رغم تعاقد الإدارة مع العديد من الصفقات المحلية، بجانب 7 لاعبين أجانب، ولكنه خسر أول 3 جولات، ليتم إقالة المدير الفني التونسي محمد الكوكي.

وتعاقد الطائي مع الصربي زوران مانولوفيتش، ليحقق انتفاضة معه، وحقق 7 نقاط من أصل 9 متاحة في أول 3 مواجهات، قبل أن ينهار ويتلقى 4 هزائم، ليتذيل الترتيب، ويتم إقالة المدير الفني والتعاقد مع التشيلي لويس سييرا.

ولم يُقدم الحزم المستوى المنتظر منه؛ رغم صعوده بأرقام قياسية وأداء مميز، حيث بدأ الدوري بتعادلين وهزيمتين، قبل أن يتحسن المستوى مع البرتغالي هيلدر كريستافو بالفوز مرتين والتعادل ضد الهلال، ولكنه خسر 3 مرات بعد ذلك.