نجح الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء في تحقيق فوز ثمين على حساب الحزم بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص المباراة:

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، نجح اللاعب أمادو موتاري في إحراز هدف الفوز للفريق البرتقالي بالدقيقة الـ75 بطريقة جميلة.

فوز ثمين لـ الفيحاء:

وبعد المباراة، أصبح رصيد الفريق البرتقالي 17 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد الحزم عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.

وكانت المباراة بين الفريقين أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.