انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد أبها ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم عنابي سدير بهدف دون رد.

الفيصلي يهز شباك أبها

وبدأت مباراة الفيصلي ضد أبها المقامة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بشكل سريع وسط محاولات من الفريقين، إلا أن التعادل السلبي ظل سائدًا حتى الدقيقة 20.

ونجح هشام فايق في هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن ينجح الكسار في التصدي لتسديدة خطرة من رياض شراحيلي عند الدقيقة 22.

وكاد جيليرمي أن يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 32 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته مرت بجوار القائم، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد أبها بتقدم عنابي سدير بهدف نظيف.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع عنابي سدير في المركز العاشر برصيد 11 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة.