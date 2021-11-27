أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه)، في تقرير لها، أن الحبة المضادة لفيروس كورونا “كوفيد 19″، التي طورتها شركة ميرك فعالة في علاج الفيروس لكنها توصي بعدم استخدامها من قبل النساء الحوامل.

استخدام طارئ:

ويأتي نشر التقرير قبل اجتماع للجنة خبراء إدارة الغذاء والدواء يرتقب عقده في 30 نوفمبر، حيث سيتم تقييم توصيات بهدف السماح باستخدام طارئ لهذا العقار المعروف باسم مولنوبيرافير.

وفي حال الموافقة عليه، فإن هذا الدواء سيشكل تقدمًا كبيرًا في مكافحة الوباء عبر السماح بخفض الأشكال الخطيرة من المرض بسهولة.

العقار فعال:

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء في تقرير تمهيدي نشر الجمعة، أن العقار فعال لدى المرضى المصابين بكوفيد-19 ويواجهون خطر دخول المستشفى، ولكنها اقترحت على اللجنة عدم التوصية بالسماح به للنساء الحوامل، معتبرة أنه “ليس هناك أي سيناريو سريري حيث الفوائد تفوق المخاطر” لدى هذه الفئة.

هذا ولم تشمل الدراسة السريرية لميرك أي امرأة حامل، فإن إدارة الغذاء والدواء الأميركية استندت في توصيتها إلى نتائج دراسة على فئران وأرانب حوامل، والتي كان لبعض المواليد فيها تشوهات أكثر من مجموعات أخرى.