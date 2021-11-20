كشفت وزارة الصحة عن المتحدثين وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 21 نوفمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصرًا.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض ما يلي:

الأوضاع العالمية

المؤشرات الوبائية

مستجدات اللقاح

أبرز الأسئلة والاستفسارات الشائعة

أبرز الإحصائيات الصحية

مستجدات فيروس كورونا:

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة عن تسجيل (31) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (1) حالة وفاة رحمه الله.

وأضافت الصحة، أنه تم أيضًا تسجيل (37) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (538,542) حالة ولله الحمد.

كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تم أيضًا بفضل الله إعطاء أكثر من (47,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.