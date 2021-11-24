تأهلت 6 فرق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2021، وذلك بعد فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا أمس الثلاثاء على حساب فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وكان الزعيم تأهل للمشاركة في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن شارك في مونديال الأندية 2019 الذي أُقيم في قطر واحتل المركز الرابع في البطولة.

ويتبقى فقط معرفة الفريق السابع والأخير وهو بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي سيشارك في مونديال الأندية 2021 الذي ينطلق في فبراير المقبل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

6 أندية تأهلت لـ كأس العالم للأندية 2021:

وتأهل لـ كأس العالم للأندية 2021 كل من “أوكلاند سيتي النيوزيلاندي عن قارة الأوقيانوس، الأهلي المصري عن قارة إفريقيا، الهلال عن قارة آسيا، مونتيري المكسيكي عن قارة أمريكا الشمالية، الجزيرة بطل الدوري الإماراتي وصاحب الأرض، تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا”.

القرعة تنتظر معرفة بطل أمريكا الجنوبية:

وسوف يتحدد الفريق السابع ما بين ناديي بالميراس البرازيلي ومواطنه فلامنجو كبطل لأمريكا الجنوبية يوم 27 نوفمبر الجاري.

وسيكون موعد قرعة مونديال الأندية في الإمارات يوم الاثنين المقبل حيث تبدأ في تمام الساعة السابعة من مساء الاثنين المقبل بتوقيت السعودية وتُقام في مدينة زيوريخ السويسرية.

وكان من المنتظر انطلاق البطولة في الفترة بين 9 و19 ديسمبر 2021، لكن تم تأجيلها لتقام في وقت لاحق.