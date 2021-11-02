التقت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري، بكل من توبي تينانت نائب الرئيس للتوزيع في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لأستديو Warner Bros –أحد أكبر استديوهات هوليوود العالمية–، ومحمد الهاشمي الرئيس الإقليمي لدى “ماجد الفطيم للترفيه” بالشرق الأوسط.

مجالات تطوير السينما

وبحث اللقاء مجالات التعاون لتطوير السينما السعودية ومجال توزيع الأفلام وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع في ضوء ما تشهده من نمو هائل منذ إطلاقها، وكذلك الإقبال الكبير من موزعي الأفلام لتقديم الأفلام حيث تم فسح أكثر من 1000 فيلم سينمائي في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية.

استثمار ونهضة نوعية

كما أكد المجتمعون أن قطاع السينما في المملكة مقبل على نهضة نوعية تجذب المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة مع ما تقدمه الهيئة من إجراءات تساهم في تسهيل وتسريع عمليتي الترخيص والتصنيف.

جدير بالذكر أن عدد دور السينما في المملكة وصل إلى 45 دارًا تضم 418 شاشة، و41934 مقعدًا.