عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع الأعضاء السعوديين في لجان الاتحاد الآسيوي للعبة، وذلك على هامش نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، مساء يوم غد الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض “درة الملاعب”.

الأعضاء السعوديون في لجان الاتحاد الآسيوي

وحضر اجتماع اليوم مع المسحل، الأعضاء السعوديون بلجان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خالد الثبيتي “المكتب التنفيذي”، إبراهيم القاسم “لجنة المسابقات”، نزيه النصر “لجنة المسؤولية الاجتماعية” وأضواء العريفي “لجنة كرة القدم النسائية”.

كما حضر كل من؛ بندر الحميداني “اللجنة القانونية”، عمر باخشوين “اللجنة الفنية”، الدكتور صالح الحارثي “اللجنة الطبية”، مرعي العواجي “لجنة الحكام”، الدكتور خالد بانصر “لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات الآسيوية”، والدكتور شاكر الذيابي “لجنة الإعلام”.

المسحل يشكر الأعضاء على جهدهم

وقدم المسحل شكره إلى الأعضاء السعوديين في لجان الاتحاد الآسيوي على جهدهم الكبير الذي يقدمونه لصالح كرة القدم الآسيوية، وتقديمهم صورة مشرفة للوطن من خلال تواجدهم في لجان الاتحاد القاري.

وأكد ياسر المسحل، على أهمية العمل جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الآسيوي من أجل تحقيق كافة التطلعات التي ينشدها الاتحادان لصالح كرة القدم في القارة، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ونموًا ملحوظين.