وصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل إلى مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الأربعاء، لدعم الأخضر في مباراة الغد.

المسحل في سيدني

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المسحل برفقة عضوا مجلس الإدارة نزيه النصر ونعيم البكر، وكان في استقبالهم القنصل العام في سيدني سلمان بن هزاع المطيري.

وجاء تواجد ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة في إطار حرصهم على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ولتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل ومواصلة الانتصارات، للاقتراب من خطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

الأخضر يُلاقي أستراليا

ومن المقرر أن يحل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الأسترالي في سيدني، يوم غد الخميس، وذلك ضمن التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الأخضر بصدارة المجموعة الثانية ضمن تصفيات كأس العالم 2022 برصيد 12 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم صاحب المركز الثاني.