وصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، اليوم الاثنين، لدعم الأخضر في مباراة الغد.

المسحل في فيتنام

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لوصول المسحل برفقة عضوَي مجلس الإدارة عبدالله كبوها ونعيم البكر، وسط استقبال رسمي لهم.

وكان في استقبال المسحل وعضوَي مجلس إدارة اتحاد الكرة، القائم بأعمال سفارة المملكة لدى فيتنام ويبار البصير، رئيس المراسم في السفارة سلمان بن سالم، والأمين العام للاتحاد الفيتنامي لي هواي آنه.

وجاء تواجد ياسر المسحل وأعضاء مجلس الإدارة في إطار حرصهم على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ولتحفيز اللاعبين على تقديم الأفضل ومواصلة الانتصارات، للاقتراب من خطف بطاقة التأهل إلى مونديال 2022.

الأخضر يواجه فيتنام غدًا

ويلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره الفيتنامي، يوم غد الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وقبل مباراة الغد، ينفرد الأخضر بصدارة مجموعته في التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 13 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أستراليا أقرب ملاحقيه، فيما يتذيل منتخب فيتنام الأول لكرة القدم الترتيب بدون رصيد.